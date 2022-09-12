الاطار يُثني على موقف تحالف السيادة والديمقراطي الكردستاني في إجراء الانتخابات المبكرة

2022/09/12 | 19:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اثنى الاطار التنسيقي ، اليوم الاثنين، على موقف تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني في إجراء الانتخابات المبكرة.وأعرب الإطار في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني /، “عن تقديره الكبير للموقف الوطني […]

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