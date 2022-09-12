الإطار التنسيقي يثمّن مواقف الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة لتمسكهما بالخيار الدستوري

2022/09/12 | 19:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين، تقديره لمواقف الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة لتمسكهما بالخيار الدستوري.

وكشف الاطار التنسيقي في بيان عن “تقديره الكبير للموقف الوطني والدستوري لتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني بعد اجتماعهم في أربيل الذي أعلن فيه الطرفان تمسكهما بالخيار الدستوري في اجراء الانتخابات المبكرة بعد خلق المناخات المناسبة لها وتحت اشراف حكومة كاملة الصلاحيات وعودة المؤسسات الدستورية لممارسة عملها.

واضاف البيان “يود الاطار التنسيقي التأكيد على استمراره في الحوار مع جميع الاطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وعودة المؤسسات الى أداء مهماتها وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، حرصا منه على تجنيب البلاد مزيدا من الأزمات”.

واكد الاطار التنسيقي على أنه “سيبذل كل ما يستطيع من أجل الإسراع في تهيئة الظروف المناسبة وضمان مشاركة الجميع”.

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