2022/09/12 | 19:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، القبض على متهمين بسرقة الزائرين في محافظة كربلاء.

وقالت الوزارة في بيان، إنه “تمكنت مفارز شرطة محافظة كربلاء قسم مكافحة الإجرام ومن خلال الخطة الأمنية لزيارة الأربعين المليونية، من القبض على 10 متهمين بينهم سبعة يقومون بسرقة أجهزة موبايل وأموال من الزائرين، فضلا عن 3 آخرين مطلوبين للقضاء وفق تهم جنائية مختلفة”.

وأضافت، أن “هذه الحصيلة جاءت نتيجة للعمل الأمني الدؤوب والمستمر لمفارز قسم مكافحة الإجرام أثناء خطة الزيارة المليونية واستمرارا للجهود مع باقي التشكيلات الأمنية لحماية الوافدين وأهالي المدينة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفارز الشرطة تلقي القبض على متهمين بسرقة الزائرين في كربلاء المقدسة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفارز الشرطة تلقي القبض على متهمين بسرقة الزائرين في كربلاء المقدسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).