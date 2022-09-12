بعد اكتظاظ المضيف العام.. السيد الصدر يفتح داره للزائرين الأجانب المتجهين صوب كربلاء المقدسة

2022/09/12 | 19:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، بفتح داره للزائرين الأجانب، بعد اكتظاظ المضيف العام.

وقال إعلام التيار الصدري في بيان، إن “السيد الصدر فتح دار الضيافة ومنزله أمام الزوار الأجانب من الاتراك والأذرية، بعد اكتظاظ المضيف العام بالزائرين الكرام من العراقيين والإيرانيين المتجهين صوب كربلاء الفداء والعشق”.

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