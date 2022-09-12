الموانئ العراقية تعلن المباشرة بنصب ركائز الأرصفة الخمسة لميناء الفاو

2022/09/12 | 20:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجأعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الأثنين، المباشرة بنصب ركائز الأرصفة الخمسة لميناء الفاو، فيما أشارت إلى تحقيق إنجاز عال بأعمال إنشاء الميناء.وقال المتحدث باسم الشركة أنمار الصافي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تمت المباشرة بنصب ركائز الأرصفة الخمسة لميناء الفاو الكبير بواسطة آلية جلبتها الشركة الكورية، بهدف انجاز الاعمال في الميناء".وأضاف، أن "الركائز نصبت داخل البحر، بمكان الارصفة الخمسة"، مشيرا الى أن "هذه الالية تقوم بتوزيع ونصب ركائز الارصفة بشكل منتظم بناء على توجيهات وتخطيط المستشار الايطالي".وتابع أن "ذلك يعتبر انجازا عالي المستوى بالنسبة لاعمال الارصفة، ليكون بداية لانجاز هذه الارصفة واكتمال كل مشاريع الميناء خلال الفترة المخصصة له".وذكر الصافي أن "نصب هذه الركائز يعتبر انجازا كبيرا في مشروع ميناء الفاو الكبير".

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