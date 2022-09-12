2022/09/12 | 20:03 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة السورية توضح حقيقة تسجيل وفيات بـ"الكوليرا" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/12 | 20:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة السورية توضح حقيقة تسجيل وفيات بـ"الكوليرا") نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة السورية توضح حقيقة تسجيل وفيات بـ"الكوليرا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).