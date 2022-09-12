دولة القانون: 14 يوما تفصلنا عن عودة البرلمان وتسمية رئيسي الجمهورية والحكومة- عاجل

2022/09/12 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتوقع ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، انعقاد جلسة البرلمان الاسبوع المقبل للمضي بتشكيل الحكومة، مبينا ان الايام المقبلة ستكون حاسمة لانهاء الخلافات وتسمية رئيسي الجمهورية والوزراءوقال عضو ائتلاف دولة القانون النائب محمد الزيادي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الرئاسة لم تحدد الى الان موعد انعقاد الجلسة بشكل رسمي ولكن انعقادها في الأسبوع المقبل امر وارد جدا".واضاف انه "خلال الأسبوع القادم او الذي بعده سيتم الاتفاق بين الكتل السياسية على نوع الحكومة وتحديد مهامها ثم الوصول الى تسمية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء"، مشيرا الى ان "العراق بأمس الحاجة في الوقت الحالي لحكومة لديها كامل الصلاحيات تكون قادرة على اتخاذ القرارات التي تخدم مصلحة الشعب".

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