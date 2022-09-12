شاهد بالفيديو.. منتخب العراق يحصل على المركز الثاني ببطولة للكيوكوشنكاي

2022/09/12 | 20:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hPPPV24_9_k

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