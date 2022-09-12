شاهد بالفيديو.. سعودي يفقد قلادة ثمينة في البحر ويستأجر غواصين للبحث عنها

2022/09/12 | 20:05 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سعودي يفقد قلادة ثمينة في البحر ويستأجر غواصين للبحث عنها) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: KiPx_5ai7LI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سعودي يفقد قلادة ثمينة في البحر ويستأجر غواصين للبحث عنها) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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