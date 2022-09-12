2022/09/12 | 20:05 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف السيادة: حماية السلم الأهلي أولويتنا وندعم انتخابات مبكرة في ظل حكومة يقبلها الجميع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/12 | 20:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف السيادة: حماية السلم الأهلي أولويتنا وندعم انتخابات مبكرة في ظل حكومة يقبلها الجميع) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف السيادة: حماية السلم الأهلي أولويتنا وندعم انتخابات مبكرة في ظل حكومة يقبلها الجميع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).