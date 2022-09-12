"يقاتلون بجد".. تعليق أميركي على انتصارات الجيش الأوكراني الأخيرة

2022/09/12 | 20:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية في تصريحات للحرة بالإنجازات الكبيرة التي حققها الجيش الأوكراني، مؤخرا، حيث استعاد آلاف الكيلومترات من الأراضي التي احتلتها روسيا

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