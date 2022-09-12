زيارة الاربعين :العتبة الحسينية ترصد مبلغ 300 مليون دينار لتجهير المواكب بمادة الثلج من المحافظات

2022/09/12 | 20:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الأمانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة انها تقوم بتجهيز مادة الثلج من

المحافظات المجاورة لتوزيعها على

الزائرين والمواكب الحسينية خلال زيارة

الأربعين الجارية

وقال عضو لجنة الخبراء بالعتبة

الحسين

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