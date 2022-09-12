الحدود مكتضة.. وكالة نون ترصد تدفق الزائرين عبر المنافذ الحدودية نحو كربلاء (صور)

2022/09/12 | 20:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت عدسة وكالة نون الخبرية، لقطات

تظهر تدفق الزائرين الإيرانيين نحو

العراق من منافذه للتوجه الى مدينة

كربلاء المقدسة، حيث مرقد الإمام

الحسين (ع).

وبينت الصور دخول مستمر لآلاف الزائرين

الايرانيين

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