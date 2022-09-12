موكب يحيى بن زيد الشهيد .. بصمة افغانية في الزيارة الاربعينية (صور)

2022/09/12 | 20:11 - المصدر: وكالة نون

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اعتصرت قلوبهم الحسرة والالم وهم

يشاهدون كل الدول ينصب ابنائها من محبي

اهل البيت (ع) المواكب في كربلاء

الشهادة، ليخدموا زوارهم ولا يوجد موكب

واحد يأوي زوارهم الذين يعانون من الظلم

والعوز المادي ويأت

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