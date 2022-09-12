العمل تعلن موعد إعلان أسماء الأسر المشمولة بالإعانة الاجتماعية

2022/09/12 | 20:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدم اللجوء الى المعقبين وذوي النفوس الضعيفة.

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