يورغن كلوب مُحبطاً: مباراة نابولي كانت الأسوأ لي في ليفربول

2022/09/12 | 20:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن مباراة فريقه مع نابولي الإيطالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، كانت الأسوأ له منذ توليه مهام تدريب "الريدز" عام 2015.

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