بنگين ريكاني لـ المسلة: جهود لجذب الصدر الى طاولة الحوار.. والأزمة لا تُحل بالتغريدات

2022/09/12 | 20:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: علق القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بنگين ريكاني، الاثنين 09/12/2022، على موقفي الحزب وتحالف...

ظهرت المقالة بنگين ريكاني لـ المسلة: جهود لجذب الصدر الى طاولة الحوار..



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