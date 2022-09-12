الاطار يؤكد تمسكه بمرشحه محمد السوداني

2022/09/12 | 20:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اكد الاطار التنسيقي الاثنين، تمسكه الكامل بمرشحه محمد السوداني.المسلة تنشر نص البيان: تصريح...

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