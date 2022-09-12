2022/09/12 | 20:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، الاثنين، المباشرة بنصب ركائز الأرصفة الخمسة لميناء الفاو.وقال المتحدث باسم الشركة أنمار الصافي في تصريح صحفي، إنه “تمت المباشرة بنصب ركائز الأرصفة الخمسة لميناء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المباشرة بنصب ركائز الأرصفة الخمسة لميناء الفاو الكبير المركز الخبري الوطني.

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