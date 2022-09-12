2022/09/12 | 20:50 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإطار التنسيقي العراقي: نعلن تمسكنا الكامل بمرشحنا لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الإطار التنسيقي العراقي: نعلن تمسكنا الكامل بمرشحنا لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الإطار التنسيقي العراقي: نعلن تمسكنا الكامل بمرشحنا لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).