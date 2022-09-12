2022/09/12 | 21:03 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم يؤكد ضرورة أن تكون الحكومة القادمة مشكلة من فريق منسجم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/12 | 21:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يؤكد ضرورة أن تكون الحكومة القادمة مشكلة من فريق منسجم) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يؤكد ضرورة أن تكون الحكومة القادمة مشكلة من فريق منسجم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).