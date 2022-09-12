في محاولة لبث الفتن الطائفية.. القبض على متهم يقوم بتوزيع منشورات “مسيئة” بين الزائرين

2022/09/12 | 21:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على متهم يقوم بتوزيع منشورات “مسيئة” بين الزائرين في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، إنه “بعمل ميداني مكثف ومتابعة مستمرة، تمكنت قوة من اللواء السابع/ الفرقة الثانية/ شرطة اتحادية، وضمن المفارز المنتشرة لقوات الشرطة الاتحادية المكلفة بحماية الزائرين المتوجهين إلى كربلاء من إلقاء القبض على متهم بين الزائرين على طريق الزوار الرابط بين بغداد – كربلاء يقوم بتوزيع منشورات تسيء إلى المعتقدات والمعارف الدينية في محاولة لبث الفتن الطائفية والتفريق بين المسلمين”.

وأضافت، أنه “تم تسليم المتهم مع ما ضبط معه من منشورات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

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