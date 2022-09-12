توب 5: إيران تطور طائرات مسيّرة لضرب إسرائيل.. وتحذيرات من

2022/09/12 | 21:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تصريحات الملك تشارلز أمام البرلمان عن توليه العرش خلفا لوالدته الملكة إليزابيث، وإعلان إيران تطويرها طائرات مسيرة بعيدة المدى لشن هجمات على تل أبيب، ورد إسرائيل عليها، وأوكرانيا تستعيد أكثر من 3000 كيلومتر مربع من الأراضي التي احتلتها روسيا، مرورًا بتحذيرات من "القادم الصعب" بسبب التضخم في مصر، وصولا إلى جدل حول "مشاهدة النساء للأفلام الإباحية"...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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