الداخلية تعتقل شخصاً بتهمة توزيع منشورات ’مسيئة’ بين الزوّار

2022/09/12 | 21:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تسليم المتهم مع ما ضبط معه من منشورات.

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