الحلبوسي يبحث مع محافظ بغداد وعدد من نوابها الأوضاع الخدمية والتنموية في المحافظة

2022/09/12 | 21:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مع محافظَ بغداد محمد جابر العطا، وعددا من نواب المحافظة الأوضاع الخدمية والتنموية في المحافظة، والتأكيد على أهمية متابعة تنفيذ المشاريع التي تسهم في تحقيق خدمة للمواطن.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان صحفي، ” استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، محافظَ بغداد محمد جابر العطا، وعددا من نواب المحافظة”.

واضاف البيان ان “اللقاء بحث الأوضاع الخدمية والتنموية في المحافظة، والتأكيد على أهمية متابعة تنفيذ المشاريع التي تسهم في تحقيق خدمة للمواطن”.

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