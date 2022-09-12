2022/09/12 | 21:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقذت الكوادر الطبية والصحية في

العتبة الحسينية المقدسة، الاثنين،

حياة زائر سعودي قدم الى المراقد

المقدسة منذ 10 ايام، لاحياء مراسم زيارة

الاربعين.

وبحسب مراسل وكالة نون الخبرية، فان

الزائر السعودي ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء.. انقاذ زائر سعودي من الموت (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء.. انقاذ زائر سعودي من الموت (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).