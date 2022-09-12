طهران تعلق بشأن وفاة زائرين إيرانيين في العراق

2022/09/12 | 21:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم

الاثنين، عن مواساتها وتضامنها مع أسر

ضحايا حوادث السير التي تعرض لها

الزائرون في مناطق متفرقة من العراق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية،

ناصر كنعاني، أن "ج

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