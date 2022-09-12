2022/09/12 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميدوز: ألكاراس وشفيونتيك يقودان موجة تغيير الحرس القديم { مدريد (أ ف ب) – قاد الإسباني كارلوس ألكاراس والبولندية إيغا شفيونتيك موجة تغيير الحرس القديم في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بقيادة “الثلاثي الكبير” السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش والأميركية سيرينا وليامس، وذلك بتتويجهما بلقب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميدوز: ألكاراس وشفيونتيك يقودان موجة تغيير الحرس القديم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميدوز: ألكاراس وشفيونتيك يقودان موجة تغيير الحرس القديم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).