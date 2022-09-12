2022/09/12 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليفربول يبحث عن إنطلاقة جديدة في دوري أبطال أوربا بايرن حذر قبل تضييف برشلونة ونجمه السابق ليفاندوفسكي { برلين (أ ف ب) – يستضيف نادي بايرن ميونيخ الألماني اليوم الثلاثاء فريق برشلونة الإسباني بقيادة نجمه وهدافه السابق الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وكله […]

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