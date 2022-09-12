2022/09/12 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلوم والمجهول بين السؤال والجواب – عبد الستار جابر الإسماعيلي مسيرة الفكر الانساني من المعلوم الى المجهول بدأت تساؤلاً نتج عن حيرة ودهشة الانسان ، وهو يتأمل الأشياء من حوله ويرى الظواهر المحيطة به وانتقاله من اكتشاف الى آخروتطور معرفته من خلال ذلك التفاعل والمعايشة مع واقع الحياة ,واستمرار التفكير بتلبية الاحتياجات والسعي نحو الوصول […]

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