2022/09/12 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعادة إغلاق جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء

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