استمرار توافد الالاف من الزائرين وتمديد استنفار 6 الوية من الحشد

2022/09/12 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكد القيادي في الحشد الشعبي احمد التميمي، اليوم الاثنين، تمديد استنفار 6 الوية من الحشد، 72 ساعة في قواطع ديالى.

وقال التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "مع استمرار زخم تدفق زوار الاربعين من كل مناطق ديالى بالإضافة الى تواصل عبور الالاف من الزوار الإيرانيين من خلال منفذ المنذرية، وعلى أثر ذلك تم تمديد استنفار 6 من الوية الحشد لمدة 72 ساعة لدواعي امنية".

واضاف التميمي ان "التمديد ياتي لأهمية دور الوية الحشد الشعبي في 7 قواطع في ديالى والتي تشكل اهم مسارات سير الزوار من المنذرية باتجاه العاصمة بغداد ما يستدعي استمرار العمل بالخطة الامنية الشاملة بالتنسيق مع عمليات ديالى لحين انتهاء مراسيم الزيارة".

واشار الى ان" الحشد نفذ 6 عمليات نوعية خلال الايام الماضية في اطار تامين الطرق الزراعية ومحيطها من اية خروقات بالتنسيق مع بقية التشكيلات الامنية".

وأكد عضو تنسيقية زيارة الاربعين احمد الشمري، في وقت سابق من اليوم الاثنين، انخفاض تدفق الزوار الايرانيين عبر منفذ المنذرية بنسبة 50%.

وقال الشمري لـ(بغداد اليوم)، إن "تدفق الزوار الايرانيين عبر منفذ المنذرية شرق ديالى انخفض بنسبة 50% خلال الساعات 24 الماضية وبلغ 15 الف زائر"، مشيرا الى أنه "كان قبل يوم قرابة 33 الف زائر وان معدلات الانخفاض مستمرة مع دخول الجزء الاكبر من الزوار في الايام الماضية".

واضاف ان" معدل مغادرة الزوار الايرانيين لمنفذ المنذرية باتجاه بلادهم بعد اكمال الزيارة ارتفع بنسبة 35% والاعداد في تصاعد مستمر مع بروز التدفق العكسي للزوار وان الايام المقبلة ستكون الاعداد كبيرة جدا في اتجاه المغادرة".

واشار الى ان" اجمالي الزوار الذين دخلوا المنذرية خلال زيارة الاربعين يقترب من 200 الف زائر وهو اعلى معدل في تاريخ المنفذ ".

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