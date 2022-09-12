تعطل قطار يتسبب بغلق طريق مهم وسط بغداد

2022/09/12 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر محلي، اليوم الاثنين، بقطع احد الطرق المهمة في العاصمة بغداد بس تعطل قطار.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "خللا فنيا حدث في احد القطارات التي تنقل زوار الاربعينية".

وبين أن "هذا الخلل تسبب بتوقفه على السكة وغلق الطريق من تقاطع الشالجية باتجاه براثا وبالعكس".

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