2022/09/12 | 22:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: y17eBPWZXfg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شبكة الاطار تصطاد حلفاء التيار .. أعداء الأمس أصدقاء اليوم) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شبكة الاطار تصطاد حلفاء التيار .. أعداء الأمس أصدقاء اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).