كمية النبيذ المسموح صحيا تناولها يوميا

2022/09/12 | 22:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الدكتورة ناتاليا غافريلوفنا، أخصائية أمراض القلب، كبير الأطباء في المركز الصحي الاسكندنافي بموسكو، أن كمية النبيذ المسموح بتناولها في اليوم هي كوب واحد للنساء و كوبين للرجال.

وتشير الأخصائية في حديث لصحيفة “إزفيستيا”، إلى أن كمية النبيذ المسموح بها صحيا للنساء في اليوم هي 150 ملليلتر وللرجال 300 ملليلتر.

ووفقا لها، يعتبر النبيذ الأحمر الأقل خطورة على الصحة من بين مختلف أنواع المشروبات الكحولية، لأنه يحتوي على مكونات فريدة غير كحولية، مثل مادة البوليفينول المضادة للأكسدة والالتهابات ولها تأثير مضاد لتكدس الصفيحات الدموية.

وتضيف، ولكن مع ذلك، من الأفضل تناول النبيذ الأحمر الخالي من الكحول، لأنه يخفض مستوى ضغط الدم الشرياني.

وتستشهد الأخصائية بإحصائيات منظمة الصحة العالمية، التي تشير إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية ارتفعت كمية الكحول المستهلكة في العالم، بنسبة 50 بالمئة، وأن أكثر من 3 ملايين شخص يموتون في العالم سنويا بسبب الكحول.



ويعتبر تعاطي الكحول عامل الخطر الرئيسي في العالم للوفاة بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 59 عاما، لأنه سبب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومضاعفاتها.

وتضيف، إن الإفراط بتناول الكحول بصورة منتظمة يسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني.



كما أن الإفراط بتناول الكحول مرة واحدة أو دائما، يسبب عدم انتظام ضربات القلب ويمكن أن يسبب موت القلب المفاجئ.

وتقول، ” يزيد تناول الكحول على المدى الطويل، من خطر الإصابة بالعديد من الأورام الخبيثة، وخاصة سرطان الجهاز الهضمي والكبد.



وبالنسبة للنساء، حتى الجرعات المنخفضة من الكحول ترتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي”.

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