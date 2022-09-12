بعد خلافات مع المدرب السابق.. حكيم زياش يعود لصفوف منتخب المغرب قبل مونديال قطر 2022

2022/09/12 | 22:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن منتخب المغرب، الإثنين، عن قائمة الفريق لخوض معسكر خارجي في إسبانيا، خلال سبتمبر/ أيلول الجاري، تحضيرًا لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

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