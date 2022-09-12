2022/09/12 | 23:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني حدد ائتلاف دولة القانون، الإثنين، شكل الحكومة المزمع تشكيلها، فيما أشار إلى أنها لن تكون “إطارية” وسيشارك فيها شركاء الصدر السابقين.وقال عضو ائتلاف دولة القانون عادل المانع في حوار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دولة القانون: الحكومة المقبلة لن تكون إطارية وسيشارك فيها شركاء الصدر السابقين المركز الخبري الوطني.

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