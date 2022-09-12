2022/09/12 | 23:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التجارة، اليوم الإثنين، عن اتخاذ 3 خطوات لدعم محافظة كربلاء المقدسة خلال زيارة الأربعينية من بينها تخصيص 700 شاحنة لنقل الزائرين من و الى المحافظة.وقال المتحدث باسم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة: اتخاذ 3 خطوات لدعم محافظة كربلاء المقدسة خلال زيارة الأربعينية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة: اتخاذ 3 خطوات لدعم محافظة كربلاء المقدسة خلال زيارة الأربعينية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة: اتخاذ 3 خطوات لدعم محافظة كربلاء المقدسة خلال زيارة الأربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).