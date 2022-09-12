فيسبوك يشعل مشكلة عشائرية بين إدارة النفط وعلي بهجت

2022/09/12 | 23:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر في إدارة نادي النفط الرياضي، تفاصيل مشكلة اللاعب علي بهجت مع إدارة النادي في الآونة الماضية.وقال المصدر لـ”ايرث نيوز” إن “إدارة نادي النفط قررت عدم منح كتاب الاستغناء للاعب علي بهجت الذي سبق وأن اتفق مع نادي زاخو لتمثيل الأخير في الموسم المقبل، بسبب مشكلة سابقة بين الطرفين”.وبين أن […]

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