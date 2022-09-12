الديمقراطي: العامري وبارزاني والحلبوسي سيزورون الصدر خلال ايام- عاجل

2022/09/12 | 23:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-أربيل

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي ، الاثنين، عن عزم القوى السياسية التي ستشكل الحكومة تشكيل لجنة سياسية لزيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مبينا ان زعيم تحالف الفتح هادي العامري سيشارك في المباحثات.

وقال المندلاوي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان " البيان المشترك للديمقراطي والسيادة ليس ضد التيار الصدري وان الانتخابات المبكرة تحتاج إلى سنة على أقل تقدير".

وتابع ان " الإطار يجب أن يكون متساهلا في ملف اختيار رئيس الحكومة وان وفدا قياديا كبيرا سيتوجه إلى الحنانة للقاء الصدر وإيجاد تفاهم مشترك بضمنهم محمد الحلبوسي ونيجرفان بارزاني وهادي العامري".

واشار الى ان " حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها الإشراف على الانتخابات لذلك يجب ان يتم تشكيل حكومة بصلاحيات واسعة".

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