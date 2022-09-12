(بغداد اليوم) تحصي أعداد الزوار الإيرانيين الداخلين والمغادرين عبر منفذ المنذرية- عاجل

2022/09/12 | 23:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

بلغ عدد الزوار الإيرانيين، اليوم الاثنين، الداخلين من منفذ المنذرية أكثر من 12 ألف زائر، فيما بلغ عدد من غادروا أكثر من ثمانية آلاف.

وقال مراسل (بغداداليوم) إن عدد الزوار الإيرانيين الذين دخلوا منفذ المنذرية شرق ديالى في طريقهم للعتبات المقدسة لأداء مراسيم زيارة الاربعين خلال الساعات 24 الماضية بلغ 12125 زائر.

وأضاف ان عدد من غادروا المنفذ في طريقهم الى بلدهم بعد الانتهاء من اداء مراسيم الزيارة (8006) زائر .

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