2022/09/12 | 23:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أحمد الخالصي الانطلاق من الشعار إلى الواقع، يمثل مرحلة انحدار المتوقع إلى ما دون...

ظهرت المقالة التغيير كبالونة شعاراتية الواقع كإبرة مفجرة أولاً على المسلة.

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