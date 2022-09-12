تفاعلات الساعة.. الديمقراطي يدعم حكومة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات

2022/09/12 | 23:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تنشر وكالة المسلة ابرز الحوارات عبر الفضائيات، الاحد 12/9/2022 عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي...

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الديمقراطي يدعم حكومة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات أولاً على المسلة.

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