أوكرانيا وروسيا مهتمتان بإقامة منطقة حماية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية

2022/09/12 | 23:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال رافايل جروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن أوكرانيا وروسيا مهتمتان بمقترح المنظمة الدولية بإقامة منطقة حماية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.وأضاف جروسي - خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة …

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