المرور ترسل تعزيزات إلى كربلاء المقدسة لتنظيم حركة السير

2022/09/12 | 23:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعقررت مديرية المرور العامة، إرسال دوريات ومفارز مرور إلى محافظة كربلاء المقدسة لتنظيم حركة السير.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بتوجيه من وزير الداخلية واشراف وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وتواجد ميداني لمدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق الربيعي، تم ارسال تعزيزات من دوريات ومفارز مرورية الى محافظة كربلاء المقدسة لتنظيم حركة السير والمرور بذكرى اربعينية الامام الحسين (ع".واضافت، انه " عززت الدوريات من كل من محافظات البصرة والديوانية وذي قار والمثنى، باتجاه محور محافظة النجف الاشرف، ودوريات من محافظة ديالى لتعزيز محور بغداد".

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