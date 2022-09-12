2022/09/12 | 23:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3mfRfcmjLJQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رسالة أنور الحمداني لباسم الكربلائي: لا أنت ولا أبوك يگدر يعمل فتنة بين أبناء الشعب العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رسالة أنور الحمداني لباسم الكربلائي: لا أنت ولا أبوك يگدر يعمل فتنة بين أبناء الشعب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).