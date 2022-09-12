2022/09/12 | 23:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1xkuHqLZ-ow

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير الموارد الأسبق يحذر من جفاف في الأهوار : انهاء الحضارة عمرها 5000 سنة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزير الموارد الأسبق يحذر من جفاف في الأهوار : انهاء الحضارة عمرها 5000 سنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).