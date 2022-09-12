خصوم‭ ‬الصدر‭ ‬يثنون‭ ‬على‭ ‬حلفائه لموقفهم‭ ‬من‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬عراقية‭ ‬جديدة‭ ‬

2022/09/12 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا‭ ‬مرشح‭ ‬تسوية‭ ‬بين‭ ‬الحزبين‭ ‬الكرديين‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الى‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية ‭ ‬بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ – ‬أربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬ اثنى‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬للقوى‭ ‬الشيعية،‭ ‬الخصم‭ ‬الأول‭ ‬للتيار‭ ‬الصدري‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬توصل‭ ‬اليه‭ ‬اجتماع‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬وتحالف‭ ‬السيادة‭ ‬والداعي‭ ‬الى‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬‮«‬كاملة‭ ‬الصلاحيات‮»‬‭.‬ ‭ ‬والطرفان‭ ‬الاخيران‭ ‬حليفان‭ ‬للتيار‭ ‬الصدري‭ ‬حين‭ ‬كان‭ […]

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