2022/09/12 | 23:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لا مرشح تسوية بين الحزبين الكرديين في السباق الى رئاسة الجمهورية بغداد -عبدالحسين غزال – أربيل – الزمان اثنى الاطار التنسيقي للقوى الشيعية، الخصم الأول للتيار الصدري يوم الاثنين على ما توصل اليه اجتماع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة والداعي الى تشكيل حكومة «كاملة الصلاحيات». والطرفان الاخيران حليفان للتيار الصدري حين كان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خصوم الصدر يثنون على حلفائه لموقفهم من تشكيل حكومة عراقية جديدة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خصوم الصدر يثنون على حلفائه لموقفهم من تشكيل حكومة عراقية جديدة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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