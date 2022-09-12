هدية من تركيا إلى العراق: ترميم نصب الحرية

2022/09/12 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬زينب‭ ‬المرشدي تشهد‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية،‭ ‬بغداد،‭ ‬عمليات‭ ‬صيانة‭ ‬و‭ ‬ترميم‭ ‬نصب‭ ‬الحرية‭ ‬الواقع‭ ‬وسط‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير،‭ ‬بمبادرة‭ ‬شركات‭ ‬تركية‭.‬نصب‭ ‬الحرية‭ ‬الذي‭ ‬ابدعه‭ ‬الفنان‭ ‬العراقي‭ ‬الراحل‭ ‬جواد‭ ‬سليم‭ ‬كان‭ ‬شاهداً‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬منذ‭ ‬ستينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬تعرض‭ ‬للإهمال‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬احتلال‭ ‬العراق‭ ‬عام‭ ‬2003‭ ‬وسقوط‭ ‬نظام‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭).‬ويستعد‭ ‬النصب‭ […]

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