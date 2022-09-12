2022/09/12 | 23:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- زينب المرشدي تشهد العاصمة العراقية، بغداد، عمليات صيانة و ترميم نصب الحرية الواقع وسط ساحة التحرير، بمبادرة شركات تركية.
نصب الحرية الذي ابدعه الفنان العراقي الراحل جواد سليم كان شاهداً على الكثير من الأحداث في بغداد منذ ستينيات القرن الماضي، تعرض للإهمال في أعقاب احتلال العراق عام 2003 وسقوط نظام صدام حسين).
ويستعد النصب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدية من تركيا إلى العراق: ترميم نصب الحرية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
نصب الحرية الذي ابدعه الفنان العراقي الراحل جواد سليم كان شاهداً على الكثير من الأحداث في بغداد منذ ستينيات القرن الماضي، تعرض للإهمال في أعقاب احتلال العراق عام 2003 وسقوط نظام صدام حسين).
ويستعد النصب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدية من تركيا إلى العراق: ترميم نصب الحرية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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