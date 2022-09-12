عمرو موسى لـ (الزمان):يجب معالجة اكتئاب الشارع المصري فوراً

2022/09/12 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​‭ ‬القاهرة‭ ‬‭-‬‭ ‬مصطفى‭ ‬عمارة اثارت‭ ‬عودة‭ ‬ناشطين‭ ‬سياسيين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬جدلا‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬حالة‭ ‬الاحتقان‭ ‬السياسي‭ ‬لدى‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬الأوضاع‭ ‬الحالية‭ ‬والذي‭ ‬استغلته‭ ‬الكتائب‭ ‬الالكترونية‭ ‬للإخوان‭ ‬في‭ ‬إثارة‭ ‬الجماهير‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬امنية‭ ‬تحدثت‭ ‬للزمان‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬دعا‭ ‬عمرو‭ ‬موسى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬الأسبق‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ […]

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